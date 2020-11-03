Gaziantep Ticaret Borsası
03.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:08
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 74 ile 84,90 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 74 ile 84,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|55,00
|55,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,00
|84,90
|Nohut (naturel)
|Kg
|4,53
|4,53
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|3,56
|3,56
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,26
|1,45
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,48
|Mısır
|Kg
|1,70
|1,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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