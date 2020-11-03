Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

03.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:08
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 74 ile 84,90 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 74 ile 84,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg55,0055,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg74,0084,90
Nohut (naturel)Kg4,534,53
Bulgur (köftelik)Kg3,563,56
Kepek (buğday)Kg1,261,45
BuğdayKg2,102,48
MısırKg1,701,70

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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