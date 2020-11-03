Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 74 ile 84,90 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 74 ile 84,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: