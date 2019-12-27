CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173-175 liradan satıldı.

27.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:22
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173-175 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg173,00175,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg57,0058,50
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg127,00142,17
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg69,0088,35
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00120,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg86,0086,00
Ceviz (kabuklu)Kg19,8041,93
Badem içi (tatlı)Kg57,2957,29
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0022,00
Dana eti (karkas)Kg31,0031,00

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler