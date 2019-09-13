Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135-150 liradan satıldı.
13.09.2019 16:30
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135-150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|135,00
|150,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|26,19
|29,10
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|104,85
|126,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,75
|3,86
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,00
|4,64
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,49
|8,42
|Mercimek (sarı iç)
|Kg
|2,75
|2,82
|Nohut (9 mm)
|Kg
|4,49
| 6,80
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,50
| 3,50
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,95
| 8,74
|Barbunya
|Kg
|8,90
|8,90
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,98
|Arpa
|Kg
|1,16
|1,30
Kaynak: AA