Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135-150 liradan satıldı.

13.09.2019 16:30
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135-150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg135,00150,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg26,1929,10
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg104,85 126,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,75 3,86
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,00 4,64
Yeşil mercimek Kg4,49 8,42
Mercimek (sarı iç)Kg2,75 2,82
Nohut (9 mm)Kg4,49 6,80

Nohut (8 mm)Kg 3,50 3,50

Fasulye (dermason)Kg6,95 8,74

Barbunya Kg8,90 8,90

Buğday Kg1,40 1,98
ArpaKg1,16 1,30

Kaynak: AA
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