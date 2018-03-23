Gaziantep'teki Silahlı Kavga - Gözaltına Alınan Baba ve Oğlu Tutuklandı

Gaziantep'te dün taksi durağı önünde baba ve oğlunun silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Parkı yanında faaliyet gösteren taksi durağında dün Mehmet (53) ve oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Bünyamin K. ile oğlu Selim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "kasten öldürmek" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Selim K'nin ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini, babası Bünyamin K'nin olayla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.