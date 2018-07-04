Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Gaziantep'te polis ekiplerinin Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen bir eve yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri, Beyazlar Mahallesi'nde bir ikamete baskın düzenledi. Operasyonda 35 kök dişi Hint keneviri, 1 adet pompalı tüfek ve 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler, M.O., Ş.O. ve A.H.G, isimli şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler, "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve 6136 ve 2313 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP