Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
07.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:01
Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaoğlan Mahallesin'de bir evde yaptığı aramada 23 paket satışa hazır halde 22 gram toz esrar ile 4 paket sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.U. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA