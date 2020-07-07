Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaoğlan Mahallesin'de bir evde yaptığı aramada 23 paket satışa hazır halde 22 gram toz esrar ile 4 paket sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.U. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA