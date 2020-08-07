Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
07.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:46
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hafızpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Adresteki aramada, 210 gram esrar, 44 uyarıcı hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kesicisi alet ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA