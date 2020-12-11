Gaziantep'te uyuşturucu kaçakçılarına son bir yılda ağır darbe vuruldu
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Gaziantep'te uyuşturucu kaçakçılarına son bir yılda ağır darbe vuruldu

11.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:43
Gaziantep'te uyuşturucu kaçakçılarına son bir yılda ağır darbe vuruldu

Gaziantep'te son bir yılda 1,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu sattıkları ya da kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 bin 668 şüpheliden 1194'ü tutuklandı.

Gaziantep'te son bir yılda 1,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu sattıkları ya da kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 bin 668 şüpheliden 1194'ü tutuklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, son bir yılda yapılan geniş çaplı operasyonlarla kentte uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına adeta göz açtırılmadı.

Başta Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube olmak üzere, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazen nokta operasyonu bazen de 3 gün süren uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Mahalle ve caddeleri ablukaya alan ve kapama noktaları oluşturan ekiplere destek olarak helikopter, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait droneler ve dedektör köpekler de kullanıldı.

Vali Davut Gül ve Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyonun düzenlendiği mahallelerde incelemelerde bulundu, esnaf ve kent sakinleriyle sohbet etti.

22 Kasım 2019 ila 5 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan 1 yıllık dönemdeki operasyonlarda 11 bin 18 kişi "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma", 2 bin 650 kişi ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 1762 zanlıdan 1194'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 568 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar da bazıları emniyette bazıları ise savcılık işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan uyuşturucu 1,5 tonu geçti

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ton 169 kilogram esrar, 149 kilo 100 gram eroin, 220 gram kokain, 91 bin 440 uyuşturucu hap, 215 kilo 535 gram uyuşturucu madde, 362 hassas terazi, 136 tabanca, 42 pompalı tüfek ele geçirildi.

Bir yandan uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonlar yapan polis ekipleri, diğer yandan da uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kent genelinde özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde onları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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