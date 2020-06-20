Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 3 bin lira ceza Gaziantep'in Nizip ilçesinde, motosikletin üzerine yatarak sürücülere zor anlar yaşatan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, motosikletin üzerine yatarak sürücülere zor anlar yaşatan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda motosikletin üzerine yatarak hız yapan bir motosikletle ilgili ekiplere ihbar geldi.

Ekipler, ihbar üzerine trafiği tehlikeye düşüren motosikleti takibe aldı. Sürücü S.B, bir süre sonra megafonla uyarılarak durduruldu.

Sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 3 bin 49 lira idari para cezası uygulandı, motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA