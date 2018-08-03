Gaziantep'te "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Gaziantep Valiliğince, Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinin bazı alanları 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere çeşitli önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri Yasak Bo¨lgeler ve Gu¨venlik Bo¨lgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi geregˆince Ko¨pru¨batı Hudut Karakolu, Karkamıs¸ Hudut Karakolu, Karkamıs¸ Tu¨rk Yurdu Hudut Karakolu, Tu¨rkyurdu S¸ehit F. Ogˆuzcan Hudut Karakolu bo¨lgelerinde, 3 Agˆustos Cuma gu¨nu¨ saat 17.00'den bas¸layıp 17 Agˆustos Cuma gu¨nu¨ saat 17.00'de bitecek s¸ekilde Valiligˆimizce özel gu¨venlik bo¨lgesi ilan edilmesine karar verilmis¸tir. Buna go¨re, 3 Agˆustos 2018-17 Agˆustos 2018 tarihleri arasında özel gu¨venlik bo¨lgesi ilan edilen yerlerde her tu¨rlu¨ arac¸ ve insan giris¸ c¸ıkıs¸ının kontrolu¨, gerektigˆinde yasaklanması ve gerekli gu¨venlik tedbirlerinin alınması, I·l Jandarma Komutanlıgˆı ve I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce yapılacaktır."