Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 866 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 866 kişiye ceza

03.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:24
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 866 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 866 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 866 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 457 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 4, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 405 kişiye idari para cezası kesti.

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Denetlenen 678 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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