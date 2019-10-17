Gaziantep'te çalınan tabanca Osmaniye'de bulundu
Gaziantep'te bekçiden çalındığı belirlenen tabanca, Osmaniye'de bulundu.
Gaziantep'te bekçiden çalındığı belirlenen tabanca, Osmaniye'de bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezinde yaptıkları rutin kontrollerde, Mithat G'nin üzerinde ruhsatsız tabanca buldu.
Yapılan soruşturmada, tabancanın temmuz ayında, Gaziantep'te görevli bir bekçiden çalındığı tespit edildi.
Olayla ilgili Mithat G. gözaltına alındı.