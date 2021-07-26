Gaziantep'te bıçaklı kavgaya karışan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te bıçaklı kavgaya karışan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı

Gaziantep'te bıçaklı kavgaya karışan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Yusuf D'nin öldürülmesi, Harun E. ve Ali Osman D'nin de yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Tanık beyanları ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kavgaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. ve M.D. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'nde Ali Osman D. ile husumetli olduğu Harun E. arasında tartışma çıkmış, tarafların ailelerinin de karışmasıyla bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Harun E, Ali Osman D. ve babası Yusuf D. yaralanmıştı. Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf D, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Jimmy Durmaz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te bıçaklı kavgaya karışan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:56:02. #1.15#

title