Gaziantep'te asayiş
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Gaziantep'te asayiş

09.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:10
Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 114 şahsa cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 114 şahsa cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde hırsızlıkla ilgili 23 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 91 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda 5 kilo 484 gram uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 2 kurusukı tabanca, 40 çalıntı elektrik direği, 1 çalıntı araç, 3 çalıntı motosiklet, 1 cep telefonu, 187 paket gümrük kaçağı sigara, 5 hassas terazi ve 44 kesici alet ele geçirildi.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde bir ikamette yaptıkları aramada, 1 bidon içerisinde 5 litre likit metamfetamin, bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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