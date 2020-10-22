Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

22.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:40
Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 26 bin uyuşturucu hap ve 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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