Gaziantep'te "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası
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Gaziantep'te "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası

14.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:23
Gaziantep'te

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında bir okul yapılacak.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında bir okul yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'nde yapılacak 32 derslikli ortaokul için imzalar atıldı.

İmza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasının Gaziantep Modeli ile hayata geçirildiğini belirtti.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki okul yapılacak yeri kamulaştırarak işe başladıklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemiz YİKOB ile kamulaştırmaya destek verdi. Üç kurum birlikte kamulaştırdık. Hayırseverlerimiz Murat ve Ünal kardeşler de bu mahallede yetiştiklerini ve büyüdükleri mahalleye okul yaptırmak istediklerini belirttiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hayırseverimiz kendisi binayı yapacak. YİKOB, kontrol edecek. 32 derslikli okulumuz inşallah bir sonraki eğitim öğretim yılına yetişerek Karşıyaka'daki okul ihtiyacı sorununu ortadan kaldıracak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yapılacak okul ile bölgedeki çocukları ikili eğitimden kurtaracaklarına dikkati çekti.

Kamulaştırma ile altyapı sorununun çözüldüğünü, üstyapı noktasında da hayırsever ailenin devreye girdiğini belirten Şahin, "Bölgenin çocukları ve gençleri için çok büyük bir fırsat olacak. Gaziantep modeli, birlikte iş yapma modeli. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Karşıyaka Mahallesi'ne yaptırılacak 32 derslikli okul ile ikili eğitimin yapıldığı Şahinbey Ortaokulu, Mustafa Çolakoğlu ve Ticaret Borsası Ortaokulunun normal eğitime geçirileceğini kaydetti.

Hayırseverler Murat ve Ünal Ercan ise hayra vesile olan herkese teşekkür ederek duydukları memnuniyeti belirttiler.

Konuşmaların ardından YİKOB Başkanı Alper Çifçi, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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