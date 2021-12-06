Gaziantep FK maçının ardından

Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Göztepe sahasında Gaziantep Fk'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk yarıda istediklerimizi sahaya yansıtamayan, korkak oynayan bir takım vardı. Penaltıda elimize, kolumuza dikkat edeceğimizi söylemiştik. Korktuğumuz başımıza geldi. Rakip 2-0 öne geçince işler kolay olmuyor. İkinci yarı baskılı oynadık, direkten dönen toplarımız oldu. Ancak maçları kazanmak için ikinci yarı yetmiyor. Zamanında maça konsantre olmalıyız. İlk yarıda eksikliklerimiz vardı ve 3 puanı kaybettik" ifadelerini kullandı.

NESTOR EL MAESTRO: KARAKTER OLARAK SAVAŞTIK

Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu belirten Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro mutlu olduklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Öncelikle en önemli şey galibiyet alabilmek. Bunun haricinde performans konusunda gösterdiğimiz istikrarımız. Stada geldiğimiz zaman sahada neler olacağını artık görüyoruz. Çok güzel bir ilk yarı geçirdik. 3-4-3 ile başlayacağımız bir karşılaşmada ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kırmızı karttan sonra iyi bir mücadele gösterdik, karakter olarak savaştık. Maçı gol yemeden de tamamlayabilirdik" dedi.

"NİHAYET ŞANS BİZE GÜLDÜ"

Nestor El Maestro, konuk ekibin karşılaşmanın son dakikalarında bir topunun direkten dönmesinin hatırlatılması üzerine, "Gol atmak çok güzeldir. Benim için önemli olan şey gol atsak da yesek de oyun felsefesini sahaya yansıtmaktır. Elbette golü yediğinizde bu sizi strese sokabiliyor. Hele ki kırmızı kart gördükten sonra bu zorlu bir durum. 90+6'ncı dakikada direkten dönen top için şunu söyleyebilirim; Nihayet şans bize güldü" şeklinde konuştu.