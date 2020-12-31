Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
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Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

31.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:17
Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik organizasyonlarla devam etti.

Antrenmanın sonunda ise üç grup halinde turnuva gerçekleştirildi.

Antrenmanı kulüp başkan vekili Cevdet Akınal ve yönetim kurulu üyesi Erhan Özmen de takip etti. Yöneticiler, antrenmanın sonunda takımın yeni yılını kutlayarak çikolata ikramında bulundu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, karşılaşma için Erzurum'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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