Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Kadını merkeze koyan, kadını önemseyen, kadına özgüven veren, kadını siyasete çeken ve kadını her alanda yetiştiren bir anlayış var. Büyükşehir belediye başkanlığı tam bir erkek işi olarak görülüyordu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Kadını merkeze koyan, kadını önemseyen, kadına özgüven veren, kadını siyasete çeken ve kadını her alanda yetiştiren bir anlayış var. Büyükşehir belediye başkanlığı tam bir erkek işi olarak görülüyordu. Cumhurbaşkanımız bize bir fırsat verdi, alan açtı." dedi.

Şahin, Turkuaz Medya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde konuşma yaptı.

Siyasete nasıl girdiğini, bir kadın olarak ne gibi zorluklarla karşılaştığını anlatan Şahin, daha önce özel sektörde mühendis olarak çalıştığını, eşiyle orada tanıştığını ve 2 çocuğu olduğunu söyledi.

2001 yılında Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz olduğunu hatırlatan Şahin, o dönem birçok işçinin işinden olduğunu, Gaziantep'te AK Parti'nin kurucu ekibi içerisinde yer aldıklarını dile getirdi.

Kurucu olurken milletvekili, bakan ya da başkan olma gibi bir şey aklına gelmediğini söyleyen Şahin, AK Parti'nin kuruluş felsefesinde partinin isminde de 'adalet' olduğu gibi kadın-erkek, yaşlı-genç hep birlikte yol gidilen bir parti olduğunu ifade etti.

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O dönem genel merkezden il başkanımıza, 'Gaziantep büyükşehir, kadın milletvekili istiyoruz' şeklinde bir talimat geldi. O duruşa karşı bir dirençle karşılaşıldı çünkü örnek yok. O kadar çok tartışıldı ki. AK Parti'nin 5. sıradaki milletvekili '5 çıkmaz' diyerek istifa etti. Biz de 7'nci sıradaydık, 6'ncı sıraya geldik. Gaziantep'te AK Parti'ye büyük bir oy çıktı. Biz bir anda parlamentoya çıktık. Ben gidiyorum, 'Ben Gaziantep AK Parti milletvekiliyim' diyerek kendimi tanıtıyorum. Ama diyorlar ki 'Halk parti mi?' Hayır deyince, 'AK Parti'de başı açık milletvekili mi var?' diyordu. Korkunç ön yargılarla bu günlere geldik. Bizim o 2002 Türkiye'sine baktığımız zaman hem ön yargı, hem Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele ile gelinen nokta ve bize açılan bir fırsat olduğunu görüyoruz. Kendimi tanıştırmaya gidiyorum eşimle birlikte, 'Milletvekili aday adayı' deyince eşimin yüzüne bakıyorlar. İzzet Bey sürekli beni işaret ederek 'Ben değilim, Fatma Hanım' diyordu. Buralardan geldik."

"Cumhurbaşkanımız bize bir fırsat verdi, alan açtı"

Sosyal politikaları tamamen kadın merkezli yaptıklarını dile getiren Şahin, çocuğunu okutamıyorsa maddi yardımı anneye verdiklerini, şartlı eğitim desteği, şartlı sağlık desteği, eşi vefat edenlere düzenli yardım gibi hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadını merkeze koyan, kadını önemseyen, kadına özgüven veren, kadını siyasete çeken ve kadını her alanda yetiştiren bir anlayış var. Büyükşehir belediye başkanlığı tam bir erkek işi olarak görülüyordu. Cumhurbaşkanımız bize bir fırsat verdi, alan açtı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara