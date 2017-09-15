Gaziantep Basketbol'da Clark, En Az 4 Ay Yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un yeni transferi Cameron Clark'ın sakatlık nedeniyle en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep temsilcisi dün hazırlık çalışmaları kapsamında Yunanistan takımı Trikala Aries ile özel maç yaptı. Karşılaşmanın 3. periyodunun son bölümünde Clark sakatlandı ve maç yarıda bırakıldı.



Hastaneye kaldırılan Clark'ın yapılan incelemelerinde diz eklemlerinde kırık tespit edildi. ABD'li oyuncunun bu nedenle en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.



Açıklamada, oyuncuya "geçmiş olsun" dileği iletildi.



Gaziantep Basketbol, geçen sezonu Fransa'nın Elan Chalon takımında tamamlayan Cameron Clark'ı yaklaşık 2 ay önce renklerine katmıştı.