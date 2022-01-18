Gazdaş Bölge Direktörü Akaslan açıkladı "Keşan'da hava kirliliği %50-60 azaldı

Helvacıoğlu, "İzzetiye, Paşayiğit, Yenimescit ve İstasyon Mahalleleri de doğalgaza kavuşacak

GAZDAŞ Bölge Direktörü Tamer Akaslan, proje yöneticisi Gökhan Nogay ve İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir ve GAZDAŞ Keşan Müdürü Murat Okito, Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Burada konuşan Akaslan, Keşan'da Doğalgaz Projesi'nin %90 oranında tamamlandığını ve % 10 bölümünün eksik kaldığını belirterek "Keşan'da 20 bin doğalgaz abonemiz oldu. Doğalgazı gelmesiyle Keşan'da hava kirliliği % 50-60 azaldı. Projenin geri kalan %10'luk bölümünü de en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İzzetiye, Paşayiğit, Yenimescit ve İstasyon Mahallesi'nde de bağlantı çalışmalarını 2022 içinde başlayacağız. 2022 yılının planlamasını planlamasını da yapıyoruz. Keşan Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz."dedi.

Helvacıoğlu da GAZDAŞ yetkililerinin ziyaretinden memnunluk duyduğunu belirterek "Doğal gaz çalışmaları sonucu hava kirliliğini kökünden çözümledik diyebiliriz. İlçemizde eksik olan mahallelerimizde de plan çerçevesinde çalışmalara başlanacak. GAZDAŞ ile Keşan Belediyesi olarak uyum içerisinde çalışıyoruz. Bugün kendilerini de belediyemizde ağırlamaktan mutluyuz" şeklinde konuştu.

Toplantıya Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal'da katıldı.

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