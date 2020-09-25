Garanti BBVA'da, Bonus kredi kartı almak artık tamamen dijital

Garanti BBVA, müşterilerinin en çok kazandıran Bonus kredi kartı başvuru ve onay sürecini, bonus.com.tr sitesi üzerinden tamamlayacağı ve sanal kartlarını hemen kullanabilecekleri yeni bir dönem başlattı.

Garanti BBVA, müşterilerinin en çok kazandıran Bonus kredi kartı başvuru ve onay sürecini, bonus.com.tr sitesi üzerinden tamamlayacağı ve sanal kartlarını hemen kullanabilecekleri yeni bir dönem başlattı.

Garanti BBVA açıklamasına göre, henüz Bonus kredi kartı bulunmayan banka müşterileri bundan böyle bonus.com.tr üzerinden kredi kartına başvurduklarında, tüm işlemlerini dijital ortamda dakikalar içinde tamamlayacak.

Kart başvurusu kabul edilen müşteriler, ıslak imza gerekmeksizin, Garanti BBVA mobil üzerinden Kredi Kartı Sözleşmesine onay vererek yeni Bonus kartlarına hemen sahip olacak ve eşzamanlı oluşturacakları sanal Bonus kartlarını da anında internet alışverişlerinde kullanabilecek. Fiziki kredi kartları da yine sözleşme imzasına gerek duyulmadan müşterilerin adresine teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, Garanti BBVA olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak bir yeniliğe daha imza attıklarını ve Bonus kredi kartı başvurularında ıslak imza ihtiyacını ortadan kaldırarak, başvuru yapılan kartın anında kullanıma açıldığı yeni bir dönem başlattıklarını ifade etti.

Süzer, ödeme sistemleri teknolojilerinde sahip oldukları yetkinlikle, kapsamlı bir altyapı çalışması sonucu tamamladıkları bu uygulamayı, yeni yönetmeliklerle birlikte hemen hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sektörde bu anlamda yine öncü kurumlardan biri olduk. Henüz bir kredi kartı bulunmayan Garanti BBVA müşterileri bundan böyle, Türkiye'nin en sevilen ve en çok kazandıran kartı Bonus'a sahip olmak istediğinde, bonus.com.tr web sitesi üzerinden başvurusunu yapıp, herhangi bir sözleşme imzasını beklemeden, sadece basit bir dijital onayla dakikalar içinde süreci tamamlayıp yeni kartına hemen sahip olacak ve fiziki kartın teslimini beklemeden, sanal Bonus kartlarıyla aynı anda online alışverişlerde kullanmaya başlayacak. Çağın fırsatlarını herkese sunma misyonunu odağımıza alarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk