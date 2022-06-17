Valorant 5.0 yama notları paylaşıldı! Yeni harita Pearl ve yeni rank Yücelik geldi

Valorant'ın beklenen yeni güncellemesi 5.0 yama notları yayınlandı. Valorant 5.0 yama notları birkaç gün erkenden yayınlandı ve Bölüm 5 Act 1 önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

HARİTA GÜNCELLEMELERİ

YENİ HARİTA: PEARL

Yeni harita Pearl, şu anlık sadece derecesiz ve standart maçlarda aktif olacak. Oyuncular yeni haritayı rekabetçi modundan önce keşfetmeleri için bir süre tanınacak. Yeni harita Pearl, iki hafta sonra rekabetçi harita sırasına eklenecek.

SPLIT

Oyunun ilk haritalarından Split, unrated ve competitive sıralarından geçici olarak kaldırılıyor.

REKABETÇİ GÜNCELLEMELERİ

YENİ RANK: YÜCELİK

Elmas ile Ölümsüzlük kademelerinin arasına "Yücelik" adında yeni bir rank eklendi.

Özellikle Bronz ve Gümüş olmak üzere düşük kademelerde, epey fazla oyuncu olduğunu düşünen Riot Games, rank dağılımını incelediğinde alt ranklardaki oyuncuları yukarı taşırsa Platin ve Elmas ranklarında büyük bir yoğunluk olacağını düşündüğünü bildirdi.

Yeni Yücelik kademesinin eklenmesiyle ne zaman kademe düşeceğinizi belirleyen MMR hedefleri de değişti. Ölümsüzlük 1/2/3 ve Radyant kademelerinin MMR hedeflerini yükselttik

Bu hedefler, "bu kademeye çıkmak için X MMR değeriniz olmalı" şeklinde karşınıza çıkıyor. MMR hedefleri, Kademe Puanı (KP) kazanımlarınızı belirleyip kademenizin MMR değerinizle uyuşmasını sağlar.

Bu demek oluyor ki Yücelik kademesinin altındaki oyuncular kademe atlayacak.

VALORANT'ın en yüksek kademelerinde bulunmanın ne anlama geldiğine dair beklentilerimizi karşılaması adına Ölümsüzlük ve daha üst kademelerdeki oyuncular, bir önceki bölümdeki kademelerine tırmanma konusunda biraz daha zorlanacak. Yani Ölümsüzlük kademesi tüm bölgelerde daha az yoğunluğa sahip olacak.

Sezonluk sıfırlama sebebiyle bölümün başlarında uğraş vermeden kademe yükselmeniz biraz zor olabilir ama bu seferki sıfırlama geçen bölümdeki sıfırlamaya kıyasla "daha yumuşak" olacak. Yücelik kademesini doldurmak amacıyla oyuncu kitlesini üst kademelere taşıdığımız için bu seferki sıfırlama çok sert olmayacak.

Fakat bir sonraki kademe sıfırlamasında da muhtemelen bu bölüme kıyasla daha aşağıda bir kademeye yerleşeceksiniz. "Daha yumuşak" bir kademe sıfırlamasının Yücelik kademesinin gelişinden ötürü bu bölüme özgü olduğunu unutmayın lütfen.

Yücelik kademesi için grup kısıtlamaları, Yücelik kademesindeki oyuncunun 3 kademe altı veya üstü olarak ayarlandı.

Bu durum Platin üstü için belirlediğimiz kurallara da uygun.

En yüksek yerleştirme kademesi Yücelik 1'e yükseldi (önceden Elmas 1'di).

Beşli gruplardaki %25 oranında KP kısıtlaması artık Ölümsüzlük 1'den itibaren geçerli (önceden Elmas 3'tü).

Tekli/çiftli/5'li grup kısıtlamaları artık Ölümsüzlük 1'den itibaren geçerli (önceden Elmas 3'tü).

Elmas 3 ve üzeri kademedeki oyuncular daha önceden yalnızca tekli, çiftli ve 5'li olarak oynayabiliyordu. Bu kısıtlama artık Ölümsüzlük 1'den itibaren geçerli.

Yeni bir kademe ekleyerek beşli gruplardaki KP kısıtlaması ve tekli/çiftli grup kısıtlamalarını Ölümsüzlük kademesinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenleyebildik. Şöyle anlatırsak daha anlaşılır olacak; Ölümsüzlük kademesi, liderlik tablosunun başladığı kademe olduğu için oyuncuları kendi sıralamaları üzerinde daha sorumlu hale getirmeye çalışıyoruz.

Yeni kademenin ismiyle aynı olduğu için Sage'in ajan kontratındaki 8. aşama ödülünün ismini değiştirdik. Sage'in yeni unvanı "Gözü Pek" oldu.

Bu unvanın ismini değiştirmek kolay bir karar olmadı ama konuşmalarımızın ardından bu değişikliğin Sage'e ve Sage'in kişiliğine/konseptine daha fazla anlam kazandırmak için bir fırsat olduğunu düşündük.

HATALAR

Haritalar

Oyuncuların Haven haritasında bulunan A Bahçe'deki bir duvara sprey basmasını engelleyen hata giderildi.

Ajanlar

J ett'in Rüzgâr Gibi yeteneği esnasında silah kuşanmasına olanak sağlayan hata giderildi.

Sova'nın Keşif Oku veya Fade'in Musallat yetenekleriyle açığa çıkarılan ajanların mini harita üzerinde bazen kısa süreliğine yanlış bir konumda görünmesine sebep olan hata giderildi.

Chamber'ın Keskin Tarz yeteneğiyle nişan alırken dürbün efektinin bazen kaybolmasına sebep olan hata giderildi.

Oyun Sistemleri