The Witcher 3. Sezon Çekimleri Duraklatıldı

The Witcher 3. sezon çekimleri COVID-19 tehlikesi nedeniyle durduruldu. Netflix yaptığı açıklamada çekimlerin her şey güvenli olduğunda devam edeceğini söyledi.

The Witcher Netflix'in en büyük ve pahalı işlerinden birisi. Henry Cavill'i canavar kesen ve oradan oraya koşturan bir Geralt olarak izlediğimiz dizi, şimdiye kadarki yayınlanan iki sezonuyla izleyicilerden genel olarak olumlu yorumlar aldı. 2021'in sonunda yayınlanan ikinci sezonun ardından izleyiciler büyük bir merakla üçüncü sezonu bekliyordu. Fakat Netflix yaptığı bir açıklamayla bekleyenleri üzen bir haber paylaştı.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre The Witcher 3. sezon çekimleri COVID-19 tehlikesi nedeniyle durduruldu. Ayrıca The Hollywood Reporter'ın yaptığı habere göre dizinin yıldızı Henry Cavill'in Covid testinin pozitif çıktığı dedikoduları da şu sıralar bir hayli gündemde. Bununla beraber Netflix Cavill'in mevcut sağlık durumu hakkında bir bilgi paylaşmadı veya gerçekten Covid için pozitif olup olmadığıyla ilgili bir açıklamada da bulunmadı. Yayın devi sezon üçün çekimlerinin şu anda durdurulduğunu ve her şey güvenli olduğunda tekrardan devam edileceğini söyledi. Ne kadar beklememiz gerektiğini ise ileriki günlerde göreceğiz.

Bununla beraber bu haber The Witcher için pek de yeni sayılmaz. Öyle ki dizinin çekimleri geçmişte 2 kez daha Covid nedeniyle durdurulmuştu. İlk kapanma Mart 2020'de pandeminin ilk günlerinde yaşanmış ve birkaç hafta sürmesi beklenirken bu süre uzayarak aylara dönüşmüştü. Sonraki kapanma ise ilkinden birkaç ay sonra, setteki 4 çalışanın Covid için pozitif çıkmasıyla yaşanmıştı. Gelen bu son haberlerle beraber The Wticher'ın çekimleri 3 defa Covid yüzünden durdurulmuş oldu.

Dizide ana karakterimiz Geralt'ı Henry Cavill canlandırırken Yennefer'ı Anya Chalotra, Ciri'yi Freya Allan oynuyor. Bir başka önemli karakter olan ve diziye ikinci sezonda giren Vesemir ise Kim Bodnia tarafından canlandırılıyor.