Microsoft, Xbox Cloud Gaming'in kullanıcı sayısını açıkladı

Microsoft, Electronic Entertainment Expo'da 2018 yılında sunduğu Xbox Cloud Gaming'in toplam kullanıcı sayı istatistikleri paylaşıldı. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın Salı günü şirketin üçüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında açıklama yaptılar.

XBOX CLOUD GAMING'İN KULLANICI SAYISI AÇIKLANDI

Xbox Cloud Gaming üzerinden 10 milyondan fazla insanın bulut oyun akışı hizmetini kullandığı açıklandı. Bulut oyunu, yalnızca aylık 15 dolarlık Xbox Game Pass Ultimate katmanının bir prçası olarak kullanılabilen bir özelliktir.

Birçok insanın kontrol ettiğini göstermektedir. Aynı zamanda az sayıda olduğu bir alanda somut bir istatistiktir. Google, Stadia için sayıları kırmaz ve GeForce Now için Nvidia tarafından paylaşılan herhangi bir sayı, dizesiz bir ücretsiz deneme kullanan kişileri içerir.

Game Pass'in popüler olduğu kanıtlandı, çünkü Microsoft'un Ocak ayında yaptığı açıklamada, hizmetin bir önceki yıl 18 milyondan 25 milyona ulaştığını söyledi. Bununla birlikte, Microsoft'un Xbox Cloud Gaming'den neyin akışlı bir oyun olarak sayıldığını nasıl tanımladığı belli değil.