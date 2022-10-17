Gedonia sistem gereksinimleri neler? Gedonia kaç GB?
Gamegar Haberleri
Bağımsız stüdyo Kazakov Oleg'in geliştirip yayınladığı açık dünya rol yapma oyunu Gedonia'nın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Gedonia sistem gereksinimleri neler? Gedonia kaç GB? Detayları haberimizde…
Gedonia, karakterinizi oluşturmak, devasa bir dünyayı keşfetmek ve görevleri tamamlamak için tam bir özgürlük sunan klasik bir açık dünya rol yapma oyunudur. Peki, Gedonia sistem gereksinimleri neler? Gedonia kaç GB? İşte detaylar…
Gedonia'yı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-750 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 960 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-750
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-750
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Gedinoa'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.