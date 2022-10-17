Bağımsız stüdyo Kazakov Oleg'in geliştirip yayınladığı açık dünya rol yapma oyunu Gedonia'nın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Gedonia sistem gereksinimleri neler? Gedonia kaç GB? Detayları haberimizde…

Gedonia, karakterinizi oluşturmak, devasa bir dünyayı keşfetmek ve görevleri tamamlamak için tam bir özgürlük sunan klasik bir açık dünya rol yapma oyunudur. Peki, Gedonia sistem gereksinimleri neler? Gedonia kaç GB? İşte detaylar…

GEDONIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Gedonia'yı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-750 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 960 ekran kartı gerektirmektedir.

GEDONIA MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-750

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

GEDONIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-750

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

GEDONIA KAÇ GB?

Gedinoa'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.