Fortnite Ukrayna İçin 70 Milyon Dolardan Fazla Para Topladı

Fortnite Ukrayna için 70 milyon dolar bağış topladı! Epic Games yaptığı açıklamada bu büyük başarıyı duyurdu.

Fortnite oyuncuları Ukrayna için 70 milyon dolardan fazla para toplamayı başardı. Hala devam eden Rus işgaline karşı ülkelerini savunan Ukraynalılar için toplanan bu miktar, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına ve yardım gruplarına bağışlanacak.

İlk olarak 20 Mart'ta Epic'in resmi haber sayfasında yayınlanan ve 25 Mart'ta güncellenen bir blogda şirket, oyuncuların savaş sırasında Ukrayna'daki insanları desteklemek için 70 milyon doların üzerinde para toplanmasına sebep olduğunu açıkladı. Toplanan paranın büyük bir kısmı oyun içi satın alımlardan geldi. Epic Games daha önce oyun içinde yapılan satın alımların Ukrayna'ya yardım olarak toplanacağını açıklamış ve oyuncuları bu kampanyaya destek olmaya çağırmıştı.

FIFA Serisinin Yeni Adı Ortaya Çıktı

Fortnite Ukrayna İçin 70 Milyon Dolar Bağış Toplamayı Şimdiden Başardı!

70 milyon dolarlık birikimin 35 milyon dolardan fazlası sadece 1 günde Fortnite üzerinden toplandı. Buna ek olarak Xbox da önümüzdeki iki hafta boyunca Fortnite'ın Xbox versiyonundan elde edilen tüm geliri kampanyaya bağışlayarak toplanan miktarı artırmayı hedefliyor. Üstelik Epic Games, toplanan bağış için gerekli idari süreçlerin tamamlanmasını beklemeden toplanan miktarı direkt olarak Ukrayna'ya bağışlayacak. Bu demek oluyor ki, bağışların onaylanması için gerekli kağıt ve doküman işlemleri süregelirken, Epic toplanan bağış kadar parayı kendi cebinden Ukrayna'ya gönderecek. Bu şekilde bağışların hedefine daha hızlı ulaşması amaçlanıyor.