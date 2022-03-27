Boss Fight Entertainment, Netflix Tarafından Satın Alındı

Netflix yeni bir satın alım yaparak Boss Fight Entertainment isimli oyun stüdyosunu bünyesine kattı. Boss Fight, Netflix'in son 6 ayda aldığı üçüncü oyun stüdyosu oldu.

Streaming devi Netflix uzunca bir süre önce yaptığı açıklamada bundan sonra sadece dizi ve filmlerin yanı sıra oyunlara da odaklanacağını söylemiş ve üyelerin getirilecek oyunlardan ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğini açıklamıştı. Bununla beraber Netflix'in daha önce oyunlarla hiçbir işi olmamıştı ve hali hazırda elinde bir stüdyo da bulunmamaktaydı. Yapılan ilk hamle geçtiğimiz Eylül ayında Oxenfree'nin geliştiricisi Night School Studio'nun satın alınması oldu. Netflix bununla da yetinmeyip Mart ayının başlarında Next Games'i 65 milyon euro ödeyip kendi bünyesine kattı. Next Gamesi Stranger Things: Puzzle Tales isimli oyunun da geliştiriciliğini yapmıştı.

Netflix son yaptığı 65 milyon euroluk harcamanın ardından yalnızca birkaç hafta geçmiş olmasına rağmen yeni bir satın alımda daha bulundu: Şirket bu defa da Boss Fight Entertainment'ı bünyesine kattı. Boss Fight Entertainment bundan dokuz yıl önce 2013 yılında Bill Jackson, Scott Winsett ve David Rippy tarafından Texas'ta kurulmuştu. Bünyesinde 130 çalışanı olan stüdyo özellike geliştirdiği Dungeon Boss isimli mobil oyunla biliniyor. Stüdyonun ayrıca Allen, Seattle ve Austin'de de ofisleri bulunmakta.

Netflix'in oyun tarafındaki önemli isimlerinden Amir Rahimi "Netflix üyeliğinizin bir parçası olacak harika bir oyun deneyimi inşa etmenin ilk günlerindeyiz" diyerek şirketin önünde daha uzun bir yol olduğuna dikkat çekti. Rahimi sözlerine "Dünyanın dört bir yanındaki geliştiricilerle kuracağımız ortaklıklar, işe alacağımız yetenekli insanlar ve bunun gibi satın alımlarla beraber, ücretsiz ve uygulama içi satın alım içermeyen birbirinden farklı ve her türden oyunu sizlere sunabilecek birinci sınıf bir oyun stüdyosu kurmayı hedefliyoruz" ifadeleriyle devam etti.

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Netflix oyunlar konusunda birkaç ay öncesine kadar önemli bir ilerleme kaydetmiş olsa da yolun hala oldukça başında. Özellikle Disney+ ve Amazon Prime Video gibi isimlerin giderek daha da popülerleşmesi Netflix'i farklı yollar denemeye itiyor. Şirketin bunda sonra nasıl bir hamlede bulunacağını ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

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