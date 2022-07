İnteraktif oyun dünyasında Xbox Game Studios'un yayıncılığını yaparak bir yenisini eklediği As Dusk Falls'ın sistem gereksinimleri, kaç GB olduğu, konusu ve hikayesinin kaç saat sürdüğü oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, As Dusk Falls sistem gereksinimleri neler? As Dusk Falls kaç GB? As Dusk Falls kaç saat sürüyor? İşte detayları…

AS DUSK FALLS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

As Dusk Falls'ı düşük grafiklerde oynamak için Intel Core i3 2120 veya eş değer AMD işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 750 Ti veya eş değer AMD ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen grafiklerde oynamak için ise Intel Core i5 7400 veya benzer AMD işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GTX 980 veya benzer AMD ekran kartı istemektedir.

AS DUSK FALLS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-2120 veya benzer işlemci

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 750 Ti veya benzeri ekran kartı

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 8 GB

AS DUSK FALLS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-7400veya benzer AMD Ryzen işlemci

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 980 veya eş değer AMD ekran kartı

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 8 GB

AS DUSK FALLS KAÇ GB?

As Dusk Falls'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

AS DUSK FALLS KONUSU

As Dusk Falls, otuz yıl boyunca iki ailenin iç içe geçen hayatlarını anlatan, INTERIOR/NIGHT'tan orijinal bir etkileşimli dramadır. 1998'de Arizona'nın küçük bir kasabasında sonu kötü biten bir soygunla başlayan bu sert ihanet, fedakarlık ve dirayet hikayesinde yaptığınız seçimlerin, karakterlerin hayatlarında güçlü etkileri olacak.

Karakterler için çok farklı sonuçları ortaya çıkarmak ve her kararın ardındaki gizli ayrıntıları keşfetmek için hikayeyi tekrar tekrar oynayın. Karakterleriniz zarar görmeden hayatta kalabilecek mi? Sonunda ne tür insanlara dönüşecekler?

AS DUSK FALLS KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

As Dusk Falls farklı sonlara sahip olmasıyla beraber ortalama 6 saatlik oynama süresi bulunuyor.