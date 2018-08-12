Galatasaraylı Nagatomo, Sakat Olmasına Rağmen Takımını Yalnız Bırakmadı

Galatasaray'ın Süper Kupadaki Akhisar mücadelesinde adalesinden sakatlanıp, 102. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo, Ankaragücü deplasmanında sakat olmasına rağmen takımı yalnız bırakmadı.

Adalesindeki zorlanmaya rağmen iğne ile sahadaki yerini alan Japon futbolcu, her zamanki gibi çalışkan görüntüsüyle tam not aldı.

MAÇTAN HEMEN SONRA TEDAVİ UYGULANDI

Japon yıldız Yuto Nagatomo'ya maçın ardından hemen tedavi uygulandı.

GALATASARAY SEZONUN İLK MAÇINDA 3 PUANI KAPTI

2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk maçında Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk oldu. Aslan, sahadan 3-1 galip ayrıldı.