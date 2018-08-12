Galatasaraylı Nagatomo, Sakat Olmasına Rağmen Takımını Yalnız Bırakmadı
Galatasaray'ın Süper Kupadaki Akhisar mücadelesinde sakatlanan Japon oyuncu Nagatomo, sakat olmasına rağmen takımını Ankaragücü deplasmanında yalnız bırakmadı.
Galatasaray'ın Süper Kupadaki Akhisar mücadelesinde adalesinden sakatlanıp, 102. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo, Ankaragücü deplasmanında sakat olmasına rağmen takımı yalnız bırakmadı.
Adalesindeki zorlanmaya rağmen iğne ile sahadaki yerini alan Japon futbolcu, her zamanki gibi çalışkan görüntüsüyle tam not aldı.
MAÇTAN HEMEN SONRA TEDAVİ UYGULANDI
Japon yıldız Yuto Nagatomo'ya maçın ardından hemen tedavi uygulandı.
GALATASARAY SEZONUN İLK MAÇINDA 3 PUANI KAPTI
2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk maçında Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk oldu. Aslan, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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