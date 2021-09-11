Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı'na sponsor

Galatasaray ile Tunç Holding arasında Tekerlekli Basketbol Takımı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, kadın futbol takımının her şeyi ile hazır olduğunu belirtti. Ünlü, ayrıca Lazio maçını yüzde 99 kendi statlarında oynayacaklarını da söyledi.

Galatasaray ile Tunç Holding arasında Tekerlekli Basketbol Takımı için sponsorluk anlaşması imzalandı. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Köksal Ünlü, "Bu sefer işin hikayesi daha ilginç ve duygusal. Dinçer bey beni aradı. Tekerlekli Basketbol takımına sponsorluğu ne durumda diye. 'Ben, müsaade ederseniz sponsor olmak istiyorum' dedi. 'Nereden çıktı' dedim. Hayat herkes eşit olmuyor bazen, hayatlarını tekerlekli sandalye ile devam ettiriyorlar. Dinçer beyin babası tedavi sıkıntısı yaşarken, hayatını o günden sonra tekerlik sandalye ile devam ettirmek zorunda kaldı. 'Benim böyle bir misyonum da var' dedi. Ben gerçekten duygulandım. 'Ne gerekiyorsa yaparım' dedim. Galatasaray'da tekerlekli basketbol 2005'te kuruldu. O günden sonra hemen birinci yılın ardından Süper Lig'e çıkıyor, ondan sonra uluslararası başarıları ulusal başarısından bir fazla. Toplumun bütün bireyleri amatör spor hakkına sahip. Bunun gerçekleştirilmesi bizlerin görevi. Tekerlekli basketbol da bunlarından biri. Eksik olmasın Tunç Holding bu dönemde de 3 sponsorluğu. Yine elini taşın altına koydu. Dinçer Azaphan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu sponsorluğun kendi için ayrı olduğunu ifade eden Dinçer Azaphan ise, "Burak Elmas'a teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Önümüzdeki aylarda, yıllarda bu salonda çok görüşeceğimizi söylemiştim. Sedat hocam ve sporcularımızla her maç onlarlayız. Tunç Holding olarak biz Galatasaray'ın yanındayız. Bu logo ile anılmak bizim için şereftir. Biz bundan sonra Galatasaray'ın yanındayız. Bu sadece engelsiz aslanlarımızla kalmayacak, yeni anlaşmalar yapacağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu.

Köksal Ünlü: "Kadın Futbol Takımı her şeyi ile hazır, kuruldu"

Kadın Futbol Takımı'nın sorulması üzerine Köksal Ünlü, "Kadın Futbol Takımı her şeyi ile hazır, kuruldu. Lansmanını planlıyoruz. 1 hafta içinde tüm detayları göreceksiniz. Sponsorları da hazır" cevabını verdi.

"Lazio maçını stadımızda oynayacağız"

Stadın zemini hakkında da konuşan Ünlü, "Stadın zemini daha önce UEFA kriterlerini geçmişti. UEFA'nın belli kriterleri var. Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar tuttuk. Yüzde 99 Lazio maçını stadımızda oynayacağız. Stadın durumu da gayet iyi. Koltukları yeniliyoruz. Boyanması gerekiyor. Kademeli olarak yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Stat isim sponsorluğuyla alakalı bilgi veren Köksal Ünlü, "Görüştüğümüz sponsorlar var. Geldiğimiz noktada stat isim hakkını vermiş olmak için, değerini bulmadan vermeyeceğiz demiştim. Değeri bulma aşmasında. 2 sponsor ile görüşüyoruz. Belli bir değere ulaştığınız zaman rötuşlar kalıyor. Detayları açıklayacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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