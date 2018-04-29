Galatasaray Liderliğe Yerleşti! İşte Süper Ligde Güncel Durum

Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir'den zirveyi devraldı. İşte Süper Ligde son durum...

Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı. Galatasaray taraftarının önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise yarışta büyük yara aldı. İşte Süper Lig puan durumu, Süper Lig'in zirvesinde kalan maçlar, Süper Lig'in 30. haftasında alınan sonuçlar...

GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66 PUAN)

06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray

13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya

20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

BAŞAKŞEHİR'İN SON 3 MAÇI (65 PUAN)

06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor

13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir

20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63 PUAN)

06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor

13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe

20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62 PUAN)

06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor

13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş

20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

(66) Galatasaray

(65) Başakşehir

(63) Fenerbahçe

(62) Beşiktaş

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