Galatasaray Liderliğe Yerleşti! İşte Süper Ligde Güncel Durum
Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir'den zirveyi devraldı. İşte Süper Ligde son durum...
Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı. Galatasaray taraftarının önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise yarışta büyük yara aldı. İşte Süper Lig puan durumu, Süper Lig'in zirvesinde kalan maçlar, Süper Lig'in 30. haftasında alınan sonuçlar...
GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66 PUAN)
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
BAŞAKŞEHİR'İN SON 3 MAÇI (65 PUAN)
06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63 PUAN)
06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62 PUAN)
06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
(66) Galatasaray
(65) Başakşehir
(63) Fenerbahçe
(62) Beşiktaş