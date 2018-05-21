Galatasaray İlkokulu'na 50 Öğrenci İçin 6 Bin Kişi Başvurdu

Türkiye'nin gözde okulları arasında yer alan Galatasaray İlkokulu'nun birinci sınıfına 2018-2019 eğitim yılında alınacak olan 50 öğrenci için 6 bin başvuru yapıldı. Bugün saat 10.00 sıralarında Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Galatasaray Lisesli ve İlkokulu yetkilileri huzurunda kura gerçekleştirildi.

SADECE 50 ÖĞRENCİ ALINDI

Sadece 50 öğrencinin kabul edileceği kuraya 6 bin kişi başvurunca bahçede adım atacak yer kalmadı. Veliler çocuklarıyla beraber sıcağın altında heyecanlı bekleyişini sürdürürken, çocuklardan bazıları da bekleyişe yenik düşüp annesinin kucağında uyudu. Bir tarafta heyecanın diğer tarafta ise sevincin olduğu kura seçimleri renkli görüntülere sahne oldu.