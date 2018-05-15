Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, beraberlik alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
TAKTİKSEL ÇALIŞMA YAPTILAR
Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktiksel çalışmalar yapıldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
YORUMLAR (9)
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gs transferi fatih e bırakılmayacak kadar büyüktür.en son gittiğinde bıraktığı borç yeni yeni düzeliyorken yine geldi.bumerang gibi adam .alsa bir ufak takım çalıştırsa görücezde imparatormu diye gitmiyorki.yoksa korkuyor mu.aykut abdullah avcı vede şenol hoca kendini kanıtladı ya sen terim?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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selo saçşmalamışın kardeşim be yaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fatih terim bir efsanedir. Türk futbolunun en iyisidir.kanaryacıklar çatlıyor fatih hocamız bize yeter siz kapınızın çöplügünü temizleyin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O DÜRÜSTLÜK DEHİL MALLIK OLUYOR VARDARLI KUSCevap Yaz Yayından Kaldır
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bence salakların işidirCevap Yaz Yayından Kaldır