Galatasaray'dan Serdar Aziz'e Tebrik





Galatasaray'ın Slovakya kampına, eşinin doğumunun yakın olması sebebiyle yönetimden özel izin alarak katılmayan Serdar Aziz ile eşi Tuğçe Aziz'in oğlu Yaman Ali Aziz gözlerini dünyaya açtı.



Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden, baba olan Serdar Aziz'e tebrik mesajı yayınladı;



"Galatasaray Futbol Takımı Profesyonel Futbolcumuz Serdar Aziz ile eşi Tuğçe Aziz'in oğlu Yaman Ali Aziz dünyaya geldi. Yaman Ali bebeğe Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin der, Aziz ailesini tebrik ederiz." - İstanbul