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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor
15.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:27
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki günün ilk antrenmanında genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün ikinci antrenmanı ise dinamik ısınma başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Daha sonra interval koşular yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda hedefe yönelik oyunsal formda pas oyunu oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Fatih Öztürk, takımımızla beraber ilk antrenmanına çıktı. 

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

  


- İstanbul

Kaynak: DHA

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