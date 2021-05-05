Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
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Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı

Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde sınırlı alanda taktik oyun oynanırken ana bölümde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Henry Onyekuru, antrenmanda kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı. 

Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.  

 


- İstanbul
Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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