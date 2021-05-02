Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
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Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da, Gençlerbirliği mücadelesinin kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'da, Gençlerbirliği mücadelesinin kamp kadrosu açıklandı. Bir süredir sakatlıkları bulunan Yedlin ve Onyekuru da kadroya dahil edildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. İdmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı için bugün saat 17.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek müsabaka öncesi Başkent'te kampa girecek.

Sarı-kırmızılıların, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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