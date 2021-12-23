Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınmayla başlayan Galatasaraylı futbolcular, daha sonra pas çalışmaları yaptı.
Sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynayan sarı-kırmızılı ekip, soğuma hareketleriyle günü tamamladı.
Tedavileri devam eden Fernando Muslera ve Christian Luyindama idmana çıkmazken, Sacha Boey, özel programına uygun olarak takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılılar Antalyaspor maçının son çalışmasını yarın yapacak.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri