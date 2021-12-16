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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Sacha Boey, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Marcao Teixeira'nın tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Başakşehir FK maçının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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