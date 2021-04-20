Futbolun eski yıldızları, "Avrupa Süper Ligi"ni eleştirdi Açıklaması
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Futbolun eski yıldızları, "Avrupa Süper Ligi"ni eleştirdi Açıklaması

Futbolun eski yıldızları, 'Avrupa Süper Ligi'ni eleştirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Eski yıldız futbolcular David Beckham ve Eric Cantona, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi eleştirdi.

Eski yıldız futbolcular David Beckham ve Eric Cantona, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi eleştirdi.

Profesyonel futbol kariyerinde, girişimde yer alan Manchester United, Real Madrid ve Milan formalarını giyen Beckham, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolu çok seven herhangi birisiyim. Futbol, hayatımın hatırladığım tüm kısımlarında yer tuttu ve onun hala hayranıyım. Bir oyuncu ve kulüp sahibi olarak, taraftar olmadan bu sporun hiçbir anlamı olmadığının farkındayım. Futbol herkes içindir. Bu nedenle adil olmalıyız ve buna imkan sağlayan turnuvalar düzenlemeliyiz. Futbolun değerlerini koruyamazsak sevdiğimiz bu oyun tehlikeye girer..." ifadelerini kullandı.

Sosyal paylaşım sitesi hesaplarından konuya ilişkin video yayınlayan eski Manchester Unitedlı Fransız yıldız Cantona ise "Taraftarlar futboldaki en önemli şeydir ve saygıyı hak ediyorlar. Bu girişimde yer alan kulüpler, katılmadan önce taraftarlarının fikrini sordu mu? Sormadı ve bu gerçekten utanç verici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Süper Ligi", futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başta olmak üzere futbol federasyonları, politikacılar ve spor yazarlarından tepki almıştı. UEFA ve FIFA yetkilileri, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerin her türlü UEFA organizasyonundan ve ulusal liglerinden ihraç edilebileceğini, bu turnuvada oynayan futbolcuların da milli takımlarında bir daha forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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