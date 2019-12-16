Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları yarın başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Vanspor FK-Kasımpaşa (Van Atatürk) (1-2)
14.30 Antalyaspor-Eyüpspor (Antalya) (3-0)
16.30 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs) (2-3)
18.30 Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim) (1-5)
20.45 Tuzlaspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (2-0)
18 Aralık Çarşamba:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş (Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası) (0-3)
13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Aktepe) (1-3)
14.30 Gaziantep FK-GMG Kırklarelispor (Kalyon) (1-2)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Yeni 4 Eylül) (2-0)
18.30 Göztepe-Fatih Karagümrük (İzmir Atatürk) (2-1)
20.45 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (0-4)
19 Aralık Perşembe:
13.00 Manisa FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri) (2-3)
14.30 Yukatel Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk) (5-3)
16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon (Başakşehir Fatih Terim) (1-0)
18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (2-4)
20.45 Trabzonspor-Altay (Medical Park) (2-1)