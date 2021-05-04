Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırladı.

Ev sahibi ekip, Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında ilk golü buldu. Kaleci Ederson'un uzun pasında sol kanattan hareketlenen Oleksandr Zinchenko, topu ceza sahası önüne çevirdi. Kevin de Bruyne'ün vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağı takip eden Riyad Mahrez, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

PSG golün ardından beraberlik için yüklenirken, 16. dakikada gelişen atakta Marquinhos'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

İlk yarı Manchester City'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İngiliz ekibi, ikinci yarıda PSG'nin hücumları karşısında kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Mücadelenin 63. dakikasında hızlı gelişen atakta Phil Foden'ın pasıyla arka direkte topla buluşan Riyad Mahrez, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

PSG'de Angel Di Maria, 69. dakikada Fernandinho'ya yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale adını yazdıran ilk ekip oldu.

Tarihindeki ilk kez Devler Ligi'nde finale yükselen Manchester City'nin rakibi, yarın TSİ 22.00'de Chelsea ile Real Madrid arasında yapılacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükseldi
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Gomes Ali Tandoğan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 00:09:52. #1.16#

title