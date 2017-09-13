Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı.


Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma tamamlandı.

G Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Porto'yu 3-1 yendi. Gruptaki diğer maçta Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı.

Son şampiyon Real Madrid ağırladığı APOEL'i 3-0 yendi. Real Madrid'in gollerini 12 ve 51. (penaltıdan) dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 61. dakikada Sergio Ramos kaydetti.

Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

E Grubu:

Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 2-2

Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

TakımlarOGBMAYAv.P
Sevilla 10102201
Liverpool10102201
Spartak Moskova 10101101
Maribor10101101
F Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere): 0-4

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya): 2-1

TakımlarOGBMAYAv.P
Manchester City11004043
Shakhtar Donetsk 11002113
Napoli100112-10
Feyenoord100104-40


G Grubu:

Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa): 1-1

Porto (Portekiz) - Beşiktaş: 1-3

TakımlarOGBMAYAv.P
Beşiktaş11003123
Monaco10101101
Leipzig10101101
Porto100113-20


H Grubu:

Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

TakımlarOGBMAYAv.P
Real Madrid11003033
Tottenham 11003123
Borussia Dortmund 100113-20
APOEL100103-30