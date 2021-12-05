Futbol: Toplu sonuç - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Toplu sonuç

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edildi.

TFF 2. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edildi.

Beyaz Grup'ta 6, Kırmızı Grup'ta 9 karşılaşma yapıldı. Gruplarda hafta yarın oynanacak 3 müsabakayla sona erecek. Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor-Pendikspor ve Kırklarelispor-Akhisarspor, Kırmızı Grup'ta ise Turgutluspor-Sakaryaspor maçları yapılacak.

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Zonguldak Kömürspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Ankara Demirspor-Nazilli Belediyespor: 0-0

Eskişehirspor-Kırşehir Belediyespor: 1-1

Teco Karacabey Belediyespor-Uşakspor: 1-0

Pazarspor-Isparta 32: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu: 1-0

Kırmızı Grup

Serik Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-0

Kahramanmaraşspor-Diyarbekirspor: 4-0

Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor: 3-4

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor-Adıyaman FK: 2-1

Sarıyer-Niğde Anadolu: 2-0

Çorum FK-İnegölspor: 0-1

Bodrumspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Silahtaroğlu Vanspor-Ankaraspor: 2-2

Etimesgut Belediyespor-Somaspor: ??????? 2-2

TFF'de Nihat Özdemir dönemi bitiyor mu? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi

TFF'de Nihat Özdemir dönemi bitiyor mu? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi

 Son Dakika: Türk futbolu çalkalanıyor! Burak Elmas'tan çok konuşulacak 'istifa' sözleri

Son Dakika: Türk futbolu çalkalanıyor! Burak Elmas'tan çok konuşulacak 'istifa' sözleri

 Hakem atamalarında büyük skandal! Türk futbolunu derinden sarsacak gerçeği Rıdvan Dilmen ifşa etti

Hakem atamalarında büyük skandal! Türk futbolunu derinden sarsacak gerçeği Rıdvan Dilmen ifşa etti

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title