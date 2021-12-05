Futbol: Toplu sonuç
TFF 2. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edildi.
TFF 2. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edildi.
Beyaz Grup'ta 6, Kırmızı Grup'ta 9 karşılaşma yapıldı. Gruplarda hafta yarın oynanacak 3 müsabakayla sona erecek. Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor-Pendikspor ve Kırklarelispor-Akhisarspor, Kırmızı Grup'ta ise Turgutluspor-Sakaryaspor maçları yapılacak.
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Zonguldak Kömürspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Ankara Demirspor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Eskişehirspor-Kırşehir Belediyespor: 1-1
Teco Karacabey Belediyespor-Uşakspor: 1-0
Pazarspor-Isparta 32: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu: 1-0
Kırmızı Grup
Serik Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-0
Kahramanmaraşspor-Diyarbekirspor: 4-0
Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor: 3-4
An Zentrum Bayburt Özel İdarespor-Adıyaman FK: 2-1
Sarıyer-Niğde Anadolu: 2-0
Çorum FK-İnegölspor: 0-1
Bodrumspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1
Silahtaroğlu Vanspor-Ankaraspor: 2-2
Etimesgut Belediyespor-Somaspor: ??????? 2-2
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri