Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
TFF 2. Lig'de 21. hafta, ertelenen 2 karşılaşma dışında tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 21. hafta, ertelenen 2 karşılaşma dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Pendikspor, puanını 42'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, konuk olduğu Sarıyer'e 4-1 yenilmesine rağmen 48 puanla liderliğini devam ettirdi.
Ligde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.PENDİKSPOR
|18
|13
|3
|2
|27
|14
|13
|42
|2.BUCASPOR 1928
|19
|9
|4
|6
|30
|23
|7
|31
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|19
|8
|6
|5
|25
|21
|4
|30
|4.KIRKLARELİSPOR
|19
|6
|10
|3
|26
|17
|9
|28
|5.ISPARTA 32
|19
|8
|4
|7
|21
|16
|5
|28
|6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|19
|7
|7
|5
|17
|15
|2
|28
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|19
|7
|6
|6
|20
|18
|2
|27
|8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|18
|7
|5
|6
|27
|21
|6
|26
|9.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|19
|6
|8
|5
|21
|17
|4
|26
|10.ŞANLIURFASPOR
|19
|6
|8
|5
|22
|20
|2
|26
|11.UŞAKSPOR
|18
|6
|7
|5
|16
|18
|-2
|25
|12.PAZARSPOR
|19
|8
|1
|10
|25
|29
|-4
|25
|13.AKHİSARSPOR
|19
|6
|5
|8
|22
|26
|-4
|23
|14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|19
|6
|4
|9
|22
|29
|-7
|22
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|19
|5
|6
|8
|15
|18
|-3
|21
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|19
|4
|7
|8
|24
|28
|-4
|19
|17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|18
|5
|1
|12
|23
|33
|-10
|16
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|19
|4
|4
|11
|18
|38
|-20
|13
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.SAKARYASPOR
|21
|14
|6
|1
|44
|12
|32
|48
|2.1461 TRABZON FK
|21
|12
|7
|2
|33
|16
|17
|43
|3.SİVAS BELEDİYESPOR
|21
|12
|4
|5
|41
|19
|22
|40
|4.AFJET AFYONSPOR
|20
|10
|7
|3
|40
|23
|17
|37
|5.BODRUMSPOR
|21
|11
|4
|6
|33
|18
|15
|37
|6.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|21
|11
|4
|6
|28
|21
|7
|37
|7.SOMASPOR
|20
|10
|5
|5
|33
|23
|10
|35
|8.ÇORUM FK
|21
|9
|7
|5
|29
|16
|13
|34
|9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|20
|9
|5
|6
|28
|28
|0
|32
|10.ANKARASPOR
|21
|8
|7
|6
|34
|26
|8
|31
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|21
|9
|2
|10
|28
|30
|-2
|29
|12.İNEGÖLSPOR
|21
|8
|3
|10
|24
|29
|-5
|27
|13.DİYARBEKİRSPOR
|21
|7
|4
|10
|24
|25
|-1
|25
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|21
|6
|7
|8
|22
|27
|-5
|25
|15.TURGUTLUSPOR
|21
|5
|8
|8
|20
|32
|-12
|23
|16.ADIYAMAN FK
|20
|6
|1
|13
|26
|37
|-11
|19
|17.SARIYER
|21
|5
|3
|13
|22
|34
|-12
|18
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|21
|5
|3
|13
|22
|42
|-20
|18
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|21
|3
|3
|15
|15
|51
|-36
|12
|20.NİĞDE ANADOLU FK
|21
|1
|4
|16
|13
|50
|-37
|7
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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