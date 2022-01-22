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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de 21. hafta, ertelenen 2 karşılaşma dışında tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 21. hafta, ertelenen 2 karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Pendikspor, puanını 42'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, konuk olduğu Sarıyer'e 4-1 yenilmesine rağmen 48 puanla liderliğini devam ettirdi.

Ligde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.PENDİKSPOR18133227141342
2.BUCASPOR 1928199463023731
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER198652521430
4.KIRKLARELİSPOR1961032617928
5.ISPARTA 32198472116528
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR197751715228
7.ANKARA DEMİRSPOR197662018227
8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR187562721626
9.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR196852117426
10.ŞANLIURFASPOR196852220226
11.UŞAKSPOR186751618-225
12.PAZARSPOR1981102529-425
13.AKHİSARSPOR196582226-423
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR196492229-722
15.TARSUS İDMAN YURDU195681518-321
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR194782428-419
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR1851122333-1016
18.ESKİŞEHİRSPOR1944111838-2013
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.SAKARYASPOR21146144123248
2.1461 TRABZON FK21127233161743
3.SİVAS BELEDİYESPOR21124541192240
4.AFJET AFYONSPOR20107340231737
5.BODRUMSPOR21114633181537
6.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE2111462821737
7.SOMASPOR20105533231035
8.ÇORUM FK2197529161334
9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR209562828032
10.ANKARASPOR218763426831
11.SERİK BELEDİYESPOR2192102830-229
12.İNEGÖLSPOR2183102429-527
13.DİYARBEKİRSPOR2174102425-125
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR216782227-525
15.TURGUTLUSPOR215882032-1223
16.ADIYAMAN FK2061132637-1119
17.SARIYER2153132234-1218
18.ERGENE VELİMEŞESPOR2153132242-2018
19.KAHRAMANMARAŞSPOR2133151551-3612
20.NİĞDE ANADOLU FK2114161350-377

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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