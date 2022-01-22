Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 21. hafta, ertelenen 2 karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Pendikspor, puanını 42'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, konuk olduğu Sarıyer'e 4-1 yenilmesine rağmen 48 puanla liderliğini devam ettirdi.

Ligde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: