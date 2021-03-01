Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

01.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:35
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 24. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in 24. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.

Tuzlaspor, Adanaspor'u 3-2 yenerken, Beypiliç Boluspor ise Menemenspor'a 3-0 üstünlük sağladı. Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor maçı da 2-2 berabere bitti.

Evinde Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligde 16 maç sonra yenilen Giresunspor, liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

Ligde 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0

Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1

Bursaspor-Akhisarspor: 3-2

Eskişehirspor-İstanbulspor: 0-3

Giresunspor-Altay: 1-2

Tuzlaspor-Adanaspor: 3-2

Menemenspor-Beypiliç Boluspor: 0-3

Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor: 2-2

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

TAKIMOGBMAYP
1.GİRESUNSPOR241653391653
2.YILPORT SAMSUNSPOR241482422250
3.İSTANBULSPOR 241446482646
4.ALTINORDU241356363044
5.ADANA DEMİRSPOR241266402342
6.ALTAY241329412941
7.TUZLASPOR 241257343041
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ241167311739
9.BURSASPOR2410410383834
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR249411282931
11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR24879273231
12.ADANASPOR 247512343626
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR247512242726
14.MENEMENSPOR246810284026
15.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR246711253425
16.AKHİSARSPOR245415224219
17.ANKARASPOR243615153915
18.ESKİŞEHİRSPOR24171615577
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

25. hafta programı

TFF 1. Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle:

5 Mart Cuma:

19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Mart Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Mart Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

8 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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