Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 24. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'in 24. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.
Tuzlaspor, Adanaspor'u 3-2 yenerken, Beypiliç Boluspor ise Menemenspor'a 3-0 üstünlük sağladı. Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor maçı da 2-2 berabere bitti.
Evinde Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligde 16 maç sonra yenilen Giresunspor, liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Ligde 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0
Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1
Bursaspor-Akhisarspor: 3-2
Eskişehirspor-İstanbulspor: 0-3
Giresunspor-Altay: 1-2
Tuzlaspor-Adanaspor: 3-2
Menemenspor-Beypiliç Boluspor: 0-3
Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor: 2-2
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GİRESUNSPOR
|24
|16
|5
|3
|39
|16
|53
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|24
|14
|8
|2
|42
|22
|50
|3.İSTANBULSPOR
|24
|14
|4
|6
|48
|26
|46
|4.ALTINORDU
|24
|13
|5
|6
|36
|30
|44
|5.ADANA DEMİRSPOR
|24
|12
|6
|6
|40
|23
|42
|6.ALTAY
|24
|13
|2
|9
|41
|29
|41
|7.TUZLASPOR
|24
|12
|5
|7
|34
|30
|41
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|11
|6
|7
|31
|17
|39
|9.BURSASPOR
|24
|10
|4
|10
|38
|38
|34
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|24
|9
|4
|11
|28
|29
|31
|11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|24
|8
|7
|9
|27
|32
|31
|12.ADANASPOR
|24
|7
|5
|12
|34
|36
|26
|13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|24
|7
|5
|12
|24
|27
|26
|14.MENEMENSPOR
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|26
|15.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|24
|6
|7
|11
|25
|34
|25
|16.AKHİSARSPOR
|24
|5
|4
|15
|22
|42
|19
|17.ANKARASPOR
|24
|3
|6
|15
|15
|39
|15
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|24
|1
|7
|16
|15
|57
|7
25. hafta programı
TFF 1. Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle:
5 Mart Cuma:
19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
6 Mart Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)
19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
7 Mart Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
8 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan