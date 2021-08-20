Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Spor

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer DemirYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Mendez (Dk. 77 Polat Yaldır), Gökhan Karadeniz (Dk. 61 Mehmet Akyüz), Recep Burak Yılmaz, Boli, Aladdin Okumuş, Yasin Öztekin (Dk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Mendez (Dk. 77 Polat Yaldır), Gökhan Karadeniz (Dk. 61 Mehmet Akyüz), Recep Burak Yılmaz, Boli, Aladdin Okumuş, Yasin Öztekin (Dk. 86 Cihan Kahraman, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Melih Okutan (Dk. 61 Eraldo Çınarlı), Osman Çelik

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cemal Kızılateş (Dk. 86 Andaç Güleryüz), Anıl Taşdemir (Dk. 63 Mehmet Ali Doğan), Bezjak, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 86 Sedat Yiğit Kurnaz), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 63 Emirhan Çakır), Birol Parlak (Dk. 81 Berkay Aykurt), Cumali Bişi

Sarı Kartlar: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 70 Emirhan Çakır

Goller: Dk. 6, 11 ve 67 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 29 Oğuz Han Ayanoğlu (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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