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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Muhammet YumakEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri (Dk. 79 Anıl Taşdemir), Okan Alkan, Mrsic, Hodzic (Dk. 77 Otoo), Kethevoama, İbrahim Halil Çolak, Serdar Güncü, Rahmi Anıl Başaran (Dk.

02.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:20
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri (Dk. 79 ), , Mrsic, Hodzic (Dk. 77 Otoo), Kethevoama, İbrahim Halil Çolak, Serdar Güncü, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 67 Batuhan İşçiler)

Hatayspor: Anıl Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Soner Örnek, Selim Ilgaz (Dk. 86 Barbosa), Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli (Dk. 53 Rayane), Mesut Çaytemel, Furkan Şeker (Dk. 89 Quali), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Gol: Dk. 67 Selim Ilgaz (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Soner Örnek, Dk. 85 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 36 Serdar Güncü, Dk. 47 Kethevoama, Dk. 65 Glumac, Dk. 66 Hodzic, Dk. 89 Okan Alkan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında hakem Yasin Kol, Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'a, itirazı nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

Kaynak: AA
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