Futbol: Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'de 6, 7 ve 8. hafta maçlarının programı belli oldu.
TFF 1. Lig'de 6, 7 ve 8. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 6, 7 ve 8. hafta maçlarının programı şöyle:
6. hafta
23 Eylül Cumartesi:
17.30 Altınordu-Gaziantepspor (Bornova)
17.30 Manisaspor-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
24 Eylül Pazar:
16.00 Akın Çorap Giresunspor-Elazığspor (Giresun Atatürk)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 MKE Ankaragücü-Samsunspor (Ankara 19 Mayıs)
19.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)
25 Eylül Pazartesi:
16.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediye)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Balıkesirspor Baltok- Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)
7. hafta
29 Eylül Cuma:
18.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
30 Eylül Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)
13.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
15.30 Gaziantepspor-MKE Ankaragücü (Gaziantep)
18.00 Eskişehirspor-Manisaspor (Yeni Eskişehir)
1 Ekim Pazar:
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
13.00 Samsunspor-Balıkesirspor Baltok (Stadı henüz açıklanmadı)
15.30 Elazığspor-Çaykur Rizespor (Elazığ Atatürk)
18.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)
8. hafta
13 Ekim Cuma:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Stadı henüz açıklanmadı)
14 Ekim Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediye)
15.30 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor (Balıkesir Atatürk)
18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
15 Ekim Pazar:
13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)
13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
15.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova)
18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
16 Ekim Pazartesi:
18.00 Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)