Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'de 6, 7 ve 8. hafta maçlarının programı belli oldu.

Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'de 6, 7 ve 8. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 6, 7 ve 8. hafta maçlarının programı şöyle:

6. hafta

23 Eylül Cumartesi:

17.30 Altınordu-Gaziantepspor (Bornova)

17.30 Manisaspor-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

24 Eylül Pazar:

16.00 Akın Çorap Giresunspor-Elazığspor (Giresun Atatürk)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 MKE Ankaragücü-Samsunspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)

25 Eylül Pazartesi:

16.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediye)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Balıkesirspor Baltok- Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)

7. hafta

29 Eylül Cuma:

18.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

30 Eylül Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)

13.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 Gaziantepspor-MKE Ankaragücü (Gaziantep)

18.00 Eskişehirspor-Manisaspor (Yeni Eskişehir)

1 Ekim Pazar:

13.00 Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

13.00 Samsunspor-Balıkesirspor Baltok (Stadı henüz açıklanmadı)

15.30 Elazığspor-Çaykur Rizespor (Elazığ Atatürk)

18.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)

8. hafta

13 Ekim Cuma:

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14 Ekim Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediye)

15.30 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor (Balıkesir Atatürk)

18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)

15 Ekim Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)

13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

15.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova)

18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

16 Ekim Pazartesi:

18.00 Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)